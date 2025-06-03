На платформе "Активный гражданин" открылось голосование за будущее монорельса

В столице началось голосование по судьбе московского монорельса. Оно проходит на платформе "Активный гражданин". Один из вариантов – создать на месте эстакады прогулочный парк на высоте.

Проект обсуждают и жители города, и эксперты. Монорельс, по словам экспертов, не оправдал ожиданий как транспорт и постепенно был выведен из эксплуатации. Теперь москвичи сами решают, каким будет это пространство в будущем.

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