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03 июня, 11:15

Транспорт

На платформе "Активный гражданин" открылось голосование за будущее монорельса

На платформе "Активный гражданин" открылось голосование за будущее монорельса

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В столице началось голосование по судьбе московского монорельса. Оно проходит на платформе "Активный гражданин". Один из вариантов – создать на месте эстакады прогулочный парк на высоте.

Проект обсуждают и жители города, и эксперты. Монорельс, по словам экспертов, не оправдал ожиданий как транспорт и постепенно был выведен из эксплуатации. Теперь москвичи сами решают, каким будет это пространство в будущем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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