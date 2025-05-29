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29 мая, 07:15

Транспорт

Столичный блогер заявил о возможности заработать на жалобах на самокатчиков

Столичный блогер заявил о возможности заработать на жалобах на самокатчиков

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Столичный блогер рассказал о заработке на жалобах на самокатчиков. По его словам, для этого нужно фотографировать нарушителей и отправлять материалы в кикшеринговую компанию. После этого доносчику якобы выплачивается 50% от суммы штрафа.

Однако эксперты говорят, что такие обещания больше похожи на попытку набрать подписчиков, так как пожаловаться на самокатчиков в Москве можно, но на этом не заработать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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