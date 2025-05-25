"Мой район. Новости": трамваи вернутся на Рижскую площадь спустя 30 лет

Трамваи возвращаются на Рижскую площадь спустя 30 лет. Это большое событие не только для жителей района, но и для тех, кто работает в многочисленных офисах, расположенных поблизости. Теперь они будут добираться от метро до мест назначения намного удобнее и быстрее.

В настоящее время у станции метро "Рижская" строят разворотное кольцо. Новый участок проходит от улицы Гиляровского – между Трифоновской улицей и Рижской площадью. Кроме того, трамвайную линию строят на проспекте Академика Сахарова – от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".