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25 мая, 08:45

Транспорт

"Мой район. Новости": трамваи вернутся на Рижскую площадь спустя 30 лет

"Мой район. Новости": трамваи вернутся на Рижскую площадь спустя 30 лет

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Трамваи возвращаются на Рижскую площадь спустя 30 лет. Это большое событие не только для жителей района, но и для тех, кто работает в многочисленных офисах, расположенных поблизости. Теперь они будут добираться от метро до мест назначения намного удобнее и быстрее.

В настоящее время у станции метро "Рижская" строят разворотное кольцо. Новый участок проходит от улицы Гиляровского – между Трифоновской улицей и Рижской площадью. Кроме того, трамвайную линию строят на проспекте Академика Сахарова – от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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