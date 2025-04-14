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14 апреля, 19:30

Транспорт

Поезда по ВСМ между Москвой и Петербургом будут разгоняться до 360 км/ч

Поезда по ВСМ между Москвой и Петербургом будут разгоняться до 360 км/ч

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В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 апреля

В столице продолжается строительство первой в России высокоскоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Поезда будут идти по отдельным путям и разгоняться до 360 километров в час. Добираться из Москвы в Петербург можно будет чуть более чем за два часа, а интервалы движения составят от 10 до 15 минут.

Маршрут протянется почти на 700 километров, затронет шесть регионов и включит 16 остановок. В Москве составы будут отправляться с Ленинградского вокзала, а также останавливаться на Рижской, Петровско-Разумовской и в Зеленограде. В столице подчеркнули, что проект улучшит транспортную доступность и качество жизни более 30 миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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