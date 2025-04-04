Минтранс: интернет будет работать на всей линии ВСМ Москва – Петербург

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На всем протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет проходить от Москвы до Санкт-Петербурга, планируют подключить высокоскоростной интернет, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Глава ведомства Роман Старовойт провел очередное заседание проектного офиса, в ходе которого обсуждались диапазоны и количество вышек связи для реализации этой идеи.

Он напомнил, что возведение магистрали осуществляется по нацпроекту "Эффективная транспортная система", а также указал на продолжающуюся разработку проектной документации для ВСМ, в рамках которой в настоящее время завершается работа над участком Высоково – Крюково (Алабушево).

Вместе с тем участники собрания коснулись темы технических решений конструкции пролетных строений железной дороги.

Первый участок ВСМ Москва – Тверь должен быть возведен к 2026–2027 годам. Планируется, что поезда введут в эксплуатацию с 1 апреля 2028 года.

Полностью запустить магистраль хотят в 2028 году. Цена билета для поезда по ВСМ сперва составит 8 905 рублей. Эта сумма на тысячу рублей ниже, чем ранее ожидали в правительстве РФ.

Владимир Путин призывал работать по проекту ВСМ в обозначенные сроки. Старовойт сообщал, что строительство магистрали идет по графику, поэтому она будет возведена в обговоренный срок.

