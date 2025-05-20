Между Павелецким вокзалом и Чистыми прудами временно приостановлено трамвайное движение

В Москве продолжается строительство новых трамвайных путей. Как сообщили в департаменте транспорта, на участке между Павелецким вокзалом и Чистыми прудами трамваи временно не ходят. Ограничения продлятся около двух недель и связаны с прокладкой линии по проспекту Академика Сахарова.

Пассажирам предложена альтернатива – автобус № 913, который теперь следует от Павелецкого вокзала до станции метро "Чистые пруды". После завершения работ участки соединят в единую трамвайную сеть.

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