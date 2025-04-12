Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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12 апреля, 22:30

Транспорт

Электробусы вышли на маршруты № 79 и С694

Электробусы вышли на маршруты № 79 и С694

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Электробусы заменили автобусы на маршрутах № 79 и С694. На них по будням будут курсировать 13 современных машин российского производства. Маршрут № 79 соединяет станцию метро "Выхино" и станцию Реутов МЦД-4, а маршрут С694 связывает районы Новокосино и Капотня. На данный момент в столице уже 192 маршрута обслуживает современный экологичный транспорт.

На востоке столицы в новостройку на 5-й улице Соколиной Горы 107 семей переехали в новые квартиры по программе реновации. В пешей доступности от жилого комплекса находятся станции метро "Семеновская" и "Электрозаводская", Семеновский парк, школы, детские сады, магазины и кафе. Всего в районе Соколиная Гора по программе реновации предстоит расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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