Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 4 см

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Высота снежного покрова в Москве в субботу, 12 апреля, по данным метеостанции ВДНХ, снизилась до 4 сантиметров, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В среду, на своем максимуме высота снежного покрова в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляла 16 сантиметров, в четверг она уменьшилась до 12 сантиметров, вчера, в пятницу составила 8 сантиметров, а сегодня высота снежного покрова составляет всего 4 сантиметра", – поделился эксперт.

На прочих метеостанциях столицы высота снежного покрова варьируется. В частности, до 1 сантиметра снег просел на Балчуге, до 5 сантиметров – в Тушино и до 6 сантиметров в МГУ. Таким образом, суточная убыль снежного покрова составила от 4 до 8 сантиметров, обратил внимание синоптик.

Тем временем самый высокий уровень снега наблюдается в подмосковных Волоколамске и Павловском Посаде. Там снежный покров составляет 14 сантиметров.

После недавних снегопадов сугробы в Московском регионе местами достигали 30 сантиметров в высоту. В самой столице снежный покров достигал 23 сантиметров. Такие значения более чем в два раза превышают норму. При этом подобных сугробов не было в городе за всю зиму 2025 года.