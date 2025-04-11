Волонтер Пахомова: дрозды и мелкие птицы слабеют из-за выпавшего снега в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ослабленные и истощенные птицы стали чаще поступать в реабилитационный центр "Воронье гнездо". Всему виной прошедший в столице снегопад, сообщила Агентству "Москва" руководитель организации Вера Пахомова.

По ее словам, дрозды и мелкие певчие птицы слабеют и получают травмы, потому что не могут добыть пищу из-под снега. Также они становятся жертвами собак и кошек.

"До похолодания было примерно по 5 обращений в неделю, сейчас в день к нам привозят несколько птиц, некоторые из них совсем в тяжелом состоянии", – пояснила волонтер.

Пахомова отметила, что москвичи могут помочь птицам. Например, подкормить их сушеным гаммарусом или крошеным вареным яйцом.

"Можно взять лопату и расчистить снег, создав искусственные проталины", – добавила она.

При этом волонтер подчеркивает, что неважно, где чистить снег – в парках или во дворах – главное, чтобы земля была расчищена, тогда птицы смогут найти себе пропитание.

Снегопад обрушился на Москву ночью 7 апреля. За сутки выпало до 38 процентов месячной нормы осадков. По всему городу продолжаются работы по уборке и вывозу снега с улиц и дворов, а также очистке лотков и парковочных мест.