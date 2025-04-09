Клещи ушли во временную спячку в Московском регионе

Клещи временно ушли в спячку из-за похолодания в столичном регионе. Как отмечают специалисты, обычно эти насекомые активизируются при повышении температуры выше плюс 5 градусов и остаются активными, пока погода не станет слишком сухой и жаркой.

Однако временное похолодание не скажется на общей численности клещей. Как только установится теплая погода, кровососущие снова перестанут прятаться.

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