Специалисты провели подкормку пчел на городских пасеках

Фото: mospriroda.ru

В экоцентрах московского департамента природопользования и охраны окружающей среды провели подкормку пчел на пасеках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что зачастую к весне запасы меда в ульях заканчиваются и пчелам нужна подкормка, чтобы они сохранили силы. Пчелы являются одним из важных звеньев экосистемы, так как они помогают опылению растений, способствуют биоразнообразию на зеленых территориях.

С наступлением весны насекомые начинают активизироваться и совершают свой первый облет, после чего приступают к очистке улья от мусора, подготавливают восковые ячейки для будущего расплода, полируют их до идеальной чистоты.

Тем не менее пчелам необходимо какое-то время находиться в довольно сложных условиях. В зимний период они сбивались в клуб, согревая друг друга и затрачивая минимум энергии. Весной же клуб распадается, и по отдельности пчелы становятся неустойчивыми к весенним перепадам температуры. В таких ситуациях на помощь насекомым приходят пчеловоды.

Биологи экоцентров департамента природопользования и охраны окружающей среды осматривают пасеки на природных территориях Москвы, убирают зимний подмор, проводят ревизию каждого улья, устанавливают прилетные доски и чистят летки. Кроме того, пчелам дают подкормку. Теперь насекомым необходимо дождаться цветения пыльценосных растений.

В столичном регионе первой начинает пыление ива козья. Как только на летке пчеловоды заметят пчелу с золотыми шариками пыльцы на задних лапках, это будет знаком, что в улье скоро будет приплод. Количество яиц может достигать двух тысяч в день. К лету вся пчелиная семья обновится и начнется новый годовой цикл.

Ранее также сообщалось, что с наступлением теплой погоды вальдшнепы начинают массовый весенний перелет через территорию Москвы. Эти птицы обладают уникальной внешностью и повадками.

Помимо этого, сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали жителей и гостей столицы помочь перелетным птицам, пополняя их кормушки. Отмечается, что птицам стало труднее найти себе пропитание из-за выпавшего снега.