Манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку к лету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Манул Тимофей из Московского зоопарка вступил в активную разжировку перед летом. За зиму он сбросил уже два килограмма, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Зима в столице выдалась теплой, поэтому Тимоша показывался посетителям чаще обычного", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Акуловой, сотрудники зоопарка стали кормить манула раз в день и пять раз в неделю. Он питается крысами и перепелками. В апреле вес его порции составляет около 200 граммов. С декабря до конца весны у Тимофея наблюдается слабый аппетит, поэтому сотрудники зоопарка устраивают ему два "голодных" дня в неделю.

"С приходом весны манул не только теряет в весе, но и меняет свой окрас – у него начинают рыжеть пятки и бока. Ожидается, что Тимоша завершит период разжировки к июню. В прошлом году к началу лета он похудел до 3,75 килограмма", – подчеркнула гендиректор зоопарка.

Как объяснила Акулова, в зоосаде процессы зажировки и разжировки поддерживают искусственно. Специалисты следят за весом животного и, учитывая период, уменьшают или увеличивают его корм. Летом у Тимофея в рационе будет один голодный день в неделю, а осенью он будет питаться каждый день.

"В конце весны Тимофей будет все чаще выходить на прогулки на радость окружающим", – добавила она.

Ранее в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись енотовидные собаки Нотик и Буба. Самке и самцу по 11 лет. Они начали жить вместе почти два года назад в вольере рядом с красными волками. Оба они оказались в зоопарке еще детенышами, когда в природе лишились родителей.

