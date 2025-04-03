Пять новых экспозиций откроются в галереях "Выставочных залов Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять новых экспозиций заработают в галереях объединения "Выставочные залы Москвы" 3 апреля, передает портал мэра и правительства столицы.

Гости выставки "От улыбки..." в галерее "На Каширке" смогут увидеть серию живописных абстрактных работ. Автор задумал ее в качестве эмоциональной практики. Художник сделал из абстрактных изображений улыбок неоновое свечение. Благодаря игре света он усилил эмоциональный отклик. Художник обратится к посетителям на языке времени, когда улыбка оказывается более быстрым инструментом общения, чем слова. Экспозиция будет работать до 20 апреля.

Выставка "Синестезия" в галерее "Пересветов переулок" будет ждать гостей до 25 апреля. Она посвящена современному искусству, в формах которого пересекаются графика, поэзия, музыка и перфоманс. Среди экспозиций будут работы, в которых показана идея синестезии как нейрологического феномена восприятия мира намеренного объединения нескольких медиа.

Кроме того, в галерее "Загорье" будет работать выставка "СССР. Путешествие в прошлое". Ее можно посетить до конца следующего года. Выставка расскажет о вещах, окружающих детей в 1930-1980-е годы. В их число входят фотографии, плакаты, предметы интерьера и быта, игрушки, книги, значки и другие предметы. Посетителям также разрешат их подержать.

Школьники узнают о жизни предков, в каком окружении они росли, как появилось детское движение в СССР, увидят пионерскую символику и атрибутику. Взрослых пригласят ощутить ностальгию по своему детству.

Также в галерее "Загорье" заработает выставка "Курятник", которая расскажет о курах. Она продлится до 4 мая. Ее автором является Юлия Третьякова, которая вдохновилась жизнью птиц. Она хочет показать гостям, как куры могут испытывать глубокие чувства и заводить социальные связи, похожие на человеческие.

Между тем до 4 мая в галерее "Печатники" будет открыта выставка "Бабье лето. Дача" в рамках проекта "Время и мы". Гости увидят натюрморты, портреты и пейзажи Ольги Журовой, Ираиды Покладовой, Владиславы Гарбузовой, Ирины Привозновой и Юлии Эрдни-Араевой.

Ранее Сергей Собянин назвал Москву одним из крупнейших мегаполисов мира по числу музеев и выставочных залов. В 2024 году столичные музеи и выставки посетили более 17 миллионов раз. В столичных учреждениях культуры было организовано свыше 1 100 выставок, а также более 600 концертов, форумов и прочих мероприятий.

