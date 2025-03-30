Собянин: московские музеи и выставки за год посетили больше 17 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира по числу музеев и выставочных залов. В 2024 году столичные музеи и выставки посетили более 17 миллионов раз, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В столичных учреждениях культуры было организовано свыше 1 100 выставок, а также более 600 концертов, форумов и прочих мероприятий.

Вместе с тем с 2017 года в городе действуют образовательные проекты "Учебный день в музее" и "Музеи – детям". Также с 2019-го столица проводит общегородскую акцию "Московская музейная неделя".

Мэр напомнил, что в 2024-м в Москве были также открыты три обновленные площадки: Мультимедийный комплекс актуальных искусств на Остоженке, музейные площадки Биологического музея имени К. А. Тимирязева и Дарвиновского музея на ВДНХ.

При этом в ближайшие годы планируется реализовать еще около 30 крупных выставочных проектов, резюмировал глава города.

Ранее Собянин рассказал, что музейная выставка впервые в истории будет открыта на борту Международной космической станции (МКС). Ее посвятят 60-летию первого выхода человека в открытый космос.