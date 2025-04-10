Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопадов в Москве

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Столичные службы продолжают устранять последствия продолжительных снегопадов в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

По всему городу проводятся работы по уборке и вывозу снега с улиц и дворов, а также очистке лотков и парковочных мест, отметили в ведомстве.

Кроме того, по всему городу работают снегоуборочная и погрузочная техники, в связи с чем комплекс призвал автомобилистов к внимательности на дорогах.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что сугробы в столице за сутки уменьшились примерно на 4–8 сантиметров.

Показатели на метеостанции ВДНХ составили 12 сантиметров снежного покрова, на Балчуге – 10, МГУ – 15, а в Тушине – 14 сантиметров.

"На севере Подмосковья, где вчера (9 апреля. – Прим. ред.) было 30–33 сантиметра, сегодня (10 апреля. – Прим. ред.) в Клину – 25 сантиметров, Дмитрове – 21 сантиметр", – указал синоптик в своем телеграм-канале.

По его прогнозу, в течение дня покров снизится еще на 2–3 сантиметра, а в субботу и воскресенье, 12 и 13 апреля, уровень упадет на 7–8 сантиметров, благодаря чему к середине следующей недели высота снежного покрова составит всего 0–5 сантиметров, а к следующим выходным он и вовсе растает.

В четверг, 10 апреля, в столице ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. При этом температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от нуля до плюс 5 градусов.

Ночные же показатели останутся отрицательными до конца недели. Столбик термометра ночью будет опускаться до минус 3–5 градусов, а в области – до минус 8 градусов. Погода начнет меняться только днем 13 апреля, когда температура прогреется до 4–9 градусов тепла.