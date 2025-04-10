10 апреля, 06:13Общество
Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице 10 апреля
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Облачная погода с осадками в виде мокрого снега ожидается в столице в четверг, 10 апреля. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от нуля до плюс 5 градусов.
Южный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до воскресенья, 13 апреля, из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 02:00.
Сугробы местами выросли до 30 сантиметров в столичном регионе после снегопадов. Наибольшее количество снега выпало в подмосковных Дмитрове и Клину, где были замечены сугробы в 30 и 33 сантиметра.
В Москве специалисты продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
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