Апрельские сугробы в Москве побили рекорды столетней давности

Апрель в Москве вновь напомнил о зиме. Местами в столичном регионе 9 апреля сугробы выросли до 30 сантиметров. По словам синоптиков, в Дмитрове зафиксировано 30 сантиметров, в Клину – 33. В на ВДНХ и в Балчуге высота сугробов достигла 16 сантиметров, таких показателей не было всю зиму. Это максимальные значения с 1925 года.

Несмотря на календарную весну москвичи массово вышли на лыжи, а в парках начали готовить трассы. Коммунальные службы продолжают уборку – только в Нижегородском районе задействовано более 230 человек и 21 единица техники. Синоптики обещают ослабление осадков в ближайшие дни, но пока в городе царит полноценная снежная весна.

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