09 апреля, 11:15Общество
Москвичи показали кадры снега на улицах города
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени, а по пятницам называет имя победителя.
Москвичи показали снег на улицах города. Они также сравнили, какая погода была в апреле в прошлом и этом году.
Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.