Москвичи установили рекорд по числу самозапретов на кредиты

Москва стала лидером среди регионов по числу оформленных самозапретов на получение кредитов. За первый месяц работы новой услуги на портале "Госуслуги" ей воспользовались почти полтора миллиона человек.

Чаще всего запрет оформляют люди старше 50 лет – именно эта категория чаще становится жертвой мошенников. Самозапрет не позволяет банку выдать кредит даже при наличии данных клиента. Если запрет нарушен, всю ответственность несет банк.

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