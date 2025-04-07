Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 06:45

Общество

Москвичи установили рекорд по числу самозапретов на кредиты

Москвичи установили рекорд по числу самозапретов на кредиты

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 6 м/с 7 апреля

Шеф-повар рассказал, как выбрать традиционные димсамы

Минтруд спрогнозировал сокращение работников в торговле и госуправлении

295 детей родились в Москве 6 апреля

Телеканал Москва 24 запускает космический "Мослекторий" с 8 апреля

Москвичам напомнили, что кадры столицы можно прислать в рубрику "Фотопоток"

В выпуске "Миллион вопросов" поговорят о правильном образе жизни

В Москве утром 7 апреля температура опустилась до минус 3 градусов

"Утро": 1 градус тепла ожидается в Москве днем 7 апреля

Москва стала лидером среди регионов по числу оформленных самозапретов на получение кредитов. За первый месяц работы новой услуги на портале "Госуслуги" ей воспользовались почти полтора миллиона человек.

Чаще всего запрет оформляют люди старше 50 лет – именно эта категория чаще становится жертвой мошенников. Самозапрет не позволяет банку выдать кредит даже при наличии данных клиента. Если запрет нарушен, всю ответственность несет банк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоэкономикавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика