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03 апреля, 13:15

Город

На ВДНХ подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики

На ВДНХ подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики

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В Москве подготовили более 30 интересных мероприятий ко Дню космонавтики, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

С 8 по 13 апреля посетителей ВДНХ ждут показы документальных и художественных фильмов, тематические экскурсии, лекции и интерактивные программы.

Например, утром 8 апреля в центре "Космонавтика и авиация" покажут прямую трансляцию запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27". Также можно будет принять участие во Всероссийском космическом диктанте, а еще узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и послушать концерт электронной музыки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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