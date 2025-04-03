На ВДНХ подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики

В Москве подготовили более 30 интересных мероприятий ко Дню космонавтики, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

С 8 по 13 апреля посетителей ВДНХ ждут показы документальных и художественных фильмов, тематические экскурсии, лекции и интерактивные программы.

Например, утром 8 апреля в центре "Космонавтика и авиация" покажут прямую трансляцию запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27". Также можно будет принять участие во Всероссийском космическом диктанте, а еще узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и послушать концерт электронной музыки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.