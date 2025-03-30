Улицы Москвы помыли с помощью шампуня

Москва очищается от следов зимы! В столице прошла масштабная промывка дорог, тротуаров, парковок и дворовых территорий.

Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства. Для этого они использовали специальный шампунь – он помогает удалить пятна мазута, масла и другие загрязнения, которые скапливаются на асфальте и тротуарной плитке.

Моющее средство, которое применяют в столице, совершенно безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Подробности обо всех тонкостях и нюансах очистки городских улиц выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.