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30 марта, 14:35

M24.RU

Улицы Москвы помыли с помощью шампуня

Улицы Москвы помыли с помощью шампуня

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Москва очищается от следов зимы! В столице прошла масштабная промывка дорог, тротуаров, парковок и дворовых территорий.

Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства. Для этого они использовали специальный шампунь – он помогает удалить пятна мазута, масла и другие загрязнения, которые скапливаются на асфальте и тротуарной плитке.

Моющее средство, которое применяют в столице, совершенно безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Подробности обо всех тонкостях и нюансах очистки городских улиц выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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