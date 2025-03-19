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19 марта, 12:45

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Москвичам рассказали, что можно увидеть в природном парке Капотни

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Природный парк в Капотне за последние годы стал главной точкой притяжения местных жителей. Парящие экотропы, велодорожки, детские и спортивные площадки – там есть вся инфраструктура для активного отдыха на свежем воздухе.

Создать современное городское пространство и при этом сохранить самобытный природный ландшафт удалось благодаря модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода и проекту архитектурного бюро Wowhouse.

Сейчас в Капотне насчитывается больше 160 видов птиц, встречаются краснокнижные животные и растения. Узнать о них интересные факты можно на уличной экспозиции в парке. Для школьников проводят открытые уроки на свежем воздухе. Также в Капотне регулярно проходят акции по высадке деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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