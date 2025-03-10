"Мой район. Новости": дому на улице Маршала Тимошенко вернули исторические цвета

Специалисты обновили жилой дом на улице Маршала Тимошенко в Москве и вернули ему исторические цвета. По словам местной жительницы, все работы были выполнены качественно и быстро. Кроме того, строители привели в порядок подъезд.

Также были расчищены стены, а еще расшита и восстановлена кирпичная кладка. Особое внимание было уделено архитектурным элементам здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".