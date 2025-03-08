08 марта, 15:30Общество
Москвички показывают, как их поздравили с 8 Марта
К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил специальный подарок для москвичек. У зрительниц есть возможность получить лимитированную карту "Тройка", посвященную празднику 8 Марта.
Для участия в акции необходимо прислать видео с букетами, которые женщины получили в подарок, и рассказать, как их поздравили. Самые интересные и оригинальные истории будут отмечены праздничной картой.
Одной из девушек подарили букет розовых тюльпанов, а ее кролик даже принарядился в красные очки. Другая зрительница получила не только цветы, но и открытки, нарисованные вручную с любовью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.