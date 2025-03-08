Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 15:30

Общество

Москвички показывают, как их поздравили с 8 Марта

Москвички показывают, как их поздравили с 8 Марта

"Доктор 24. Темы недели": тренды здорового образа жизни

"Время новых. Шоу": сырники

"Москва сегодня": как избежать мошенников накануне 8 марта

Москвички могут получить праздничную "Тройку" за оригинальные истории о подарках

Москвичи рассказали, какие подарки они планируют дарить на 8 Марта

Телеканал Москва 24 разыгрывает лимитированную карточку "Тройка" в честь праздника

Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта в Москве

Москвички начали присылать видео своих поздравлений с 8 Марта

Опрос показал, что хотят получить москвички на 8 Марта

К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил специальный подарок для москвичек. У зрительниц есть возможность получить лимитированную карту "Тройка", посвященную празднику 8 Марта.

Для участия в акции необходимо прислать видео с букетами, которые женщины получили в подарок, и рассказать, как их поздравили. Самые интересные и оригинальные истории будут отмечены праздничной картой.

Одной из девушек подарили букет розовых тюльпанов, а ее кролик даже принарядился в красные очки. Другая зрительница получила не только цветы, но и открытки, нарисованные вручную с любовью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика