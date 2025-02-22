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22 февраля, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": зимний кашель

"Доктор 24. Темы недели": зимний кашель

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"20 минут": микропластик

Синоптик сообщил, что в Москве потеплеет в середине следующей недели

Кашель является одной из частых причин обращений пациентов в медицинские учреждения зимой. Почему иногда кашель влажный, а иногда сухой? Симптомом каких заболеваний он может быть? Какие лекарства могут вызывать кашель? Сколько кашлять после простуды нормально, а когда стоит обратиться ко врачу?

Какие самые распространенные ошибки допускают жители большого города при лечении кашля? Как правильно делать ингаляции?

Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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