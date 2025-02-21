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21 февраля, 21:00

Общество

Синоптики пообещали, что москвичи почувствуют приближение весны в выходные

Синоптики пообещали, что москвичи почувствуют приближение весны в выходные

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Москвичи почувствуют первое приближение весны в выходные. По словам синоптиков, ближайшие две ночи еще будут морозными. Но днем в субботу и воскресенье будет довольно солнечно, почти безветренно, и даже легкий минус может восприниматься вполне по-весеннему.

Россия будет развивать механизмы поддержки частных инвестиций в исследования и разработки. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий. Стране необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные решения и продукты.

Президент США Дональд Трамп не видит вины России в возникновении конфликта на Украине. Американский лидер обвиняет в нем Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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