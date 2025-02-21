На Камчатке размыло дорогу в поселок Октябрьский, расположенный на косе вдоль моря. Это уже не первый случай в этом месяце. Во время штормов дорогу регулярно размывает, после чего ее ремонтируют.

Проезд открыли 21 февраля, но высокие волны повредили грунт, и поселок с населением более тысячи человек оказался в транспортной блокаде. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

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