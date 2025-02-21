В Москве подготовили праздничную программу ко Дню защитника Отечества

В столице пройдет множество мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Площадки праздника развернутся в Музее Победы, на ВДНХ, Южном речном вокзале и в рамках проекта "Зима в Москве".

В Парке Горького состоится серия мероприятий для детей участников специальной военной операции. На хоккейной площадке выступят двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Косолапов и олимпийская чемпионка Виктория Синицына. В саду имени Баумана пройдет бесплатный показ советской кинокомедии "Женя, Женечка и Катюша".

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