Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 15:30

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В Москве подготовили праздничную программу ко Дню защитника Отечества

В Москве подготовили праздничную программу ко Дню защитника Отечества

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В Москве подготовили праздничную программу ко Дню защитника Отечества

В столице пройдет множество мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Площадки праздника развернутся в Музее Победы, на ВДНХ, Южном речном вокзале и в рамках проекта "Зима в Москве".

В Парке Горького состоится серия мероприятий для детей участников специальной военной операции. На хоккейной площадке выступят двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Косолапов и олимпийская чемпионка Виктория Синицына. В саду имени Баумана пройдет бесплатный показ советской кинокомедии "Женя, Женечка и Катюша".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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