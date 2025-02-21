21 февраля, 18:38Общество
18-градусные морозы ожидаются в Московском регионе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ночь на 23 февраля в Московском регионе ожидаются морозы до минус 18 градусов. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В ночь на воскресенье – минус 10 – минус 12, в спальных районах Москвы – до минус 15, а по области – до минус 18", – заявил синоптик.
При этом днем в День защитника Отечества столбик термометра поднимется до минус 3 градусов.
Ранее сообщалось, что морозы в Москве отступят 24 февраля. С этого дня температура воздуха приблизится к норме, то есть будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.
Между тем в начале марта в столице ожидается аномальное тепло. Столбик термометра в этот месяц может подняться до 4 градусов. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.
Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 22 февраля из-за гололедицы