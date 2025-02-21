18-градусные морозы ожидаются в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ночь на 23 февраля в Московском регионе ожидаются морозы до минус 18 градусов. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В ночь на воскресенье – минус 10 – минус 12, в спальных районах Москвы – до минус 15, а по области – до минус 18", – заявил синоптик.

При этом днем в День защитника Отечества столбик термометра поднимется до минус 3 градусов.

Ранее сообщалось, что морозы в Москве отступят 24 февраля. С этого дня температура воздуха приблизится к норме, то есть будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.

Между тем в начале марта в столице ожидается аномальное тепло. Столбик термометра в этот месяц может подняться до 4 градусов. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.

