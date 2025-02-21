Гимназистка в Сочи получила травму глаза при проведении учебных стрельб

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Ученица сочинской гимназии получила травму глаза при проведении учебных стрельб в образовательном учреждении, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что в полицию сообщение поступило еще 18 февраля. Его направили из медучреждения после госпитализации 14-летней девочки с травмой глаза, полученной из воздушного пневматического оружия.

Девочке оказали всю необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Как заверили в ведомстве, рисков потерять зрение у нее нет.

В данный момент полиция организовала проверку по факту случившегося. Помимо установки всех обстоятельств, сотрудники также проведут судебно-медицинские экспертизы, которые покажут степень причиненного вреда, заключили в МВД.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком в Зеленограде. Об инциденте стало известно из социальных сетей.

