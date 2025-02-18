Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на мужчину с ребенком в Зеленограде

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком в Зеленограде. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Группа людей в состоянии алкогольного опьянения напала на мужчину с ребенком в автобусе. Авторы сообщения отмечали, что дело может быть заволокичено.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей

112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Бастрыкин

поручил доложить ему о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в Следственном комитете.

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