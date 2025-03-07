07 марта, 22:15Город
Праздничные акции к 8 Марта пройдут на ВДНХ
В Международный женский день для москвичей и гостей столицы подготовлены экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы и даже цветочные забеги.
На ВДНХ автолюбительницы смогут бесплатно припарковать свои машины, а всадники Кремлевской школы верховой езды и роботы будут раздавать цветы у павильона № 42.
Сотрудники ГИБДД совместно с активистами молодежных сообществ проведут акцию "Букет для автоледи", в рамках которой женщины-водители получат цветы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.