Праздничные акции к 8 Марта пройдут на ВДНХ

В Международный женский день для москвичей и гостей столицы подготовлены экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы и даже цветочные забеги.

На ВДНХ автолюбительницы смогут бесплатно припарковать свои машины, а всадники Кремлевской школы верховой езды и роботы будут раздавать цветы у павильона № 42.

Сотрудники ГИБДД совместно с активистами молодежных сообществ проведут акцию "Букет для автоледи", в рамках которой женщины-водители получат цветы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.