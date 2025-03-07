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Новости

07 марта, 22:15

Город

Праздничные акции к 8 Марта пройдут на ВДНХ

Праздничные акции к 8 Марта пройдут на ВДНХ

"Мой район. Новости": ажиотажный спрос на цветы зафиксировали в Москве

Сезонные дорожные работы стартовали в Москве

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Жилые дома и магазины появятся на месте бывших промзон Аэропорт и Черемушки

Мастер-классы и экскурсии ждут москвичей в Международный женский день

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В Международный женский день для москвичей и гостей столицы подготовлены экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы и даже цветочные забеги.

На ВДНХ автолюбительницы смогут бесплатно припарковать свои машины, а всадники Кремлевской школы верховой езды и роботы будут раздавать цветы у павильона № 42.

Сотрудники ГИБДД совместно с активистами молодежных сообществ проведут акцию "Букет для автоледи", в рамках которой женщины-водители получат цветы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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