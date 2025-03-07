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07 марта, 12:15

Общество

Москвичи рассказали, сколько времени они проводят в очередях за цветами на Рижском рынке

Москвичи рассказали, сколько времени они проводят в очередях за цветами на Рижском рынке

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В столичных цветочных магазинах начался традиционный ажиотаж. На Рижском рынке, где представлен самый большой выбор букетов, образовались огромные очереди. Рост стоимости цветов на 30–40% не останавливает покупателей.

Как рассказали посетители рынка, время ожидания в очереди может превышать 30 минут, а стоимость букетов варьируется от 8 до 30 тысяч рублей. Многие покупатели отмечают, что главное – это не цена, а внимание и любовь, с которыми преподносятся цветы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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