Синоптик Тишковец: апрельское 10-градусное тепло сохранится в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Апрельское 10-градусное тепло ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, Москва всю неделю находится в состоянии метеорологической весны с опережением графика на три недели. Он напомнил, что обычно весна в городе наступает 21 марта, но уже с начала месяца среднесуточная температура устойчиво держится выше 0 градусов.

"По метеостатистике ночные оттепели в начале марта случаются довольно редко – в среднем один раз в 10 лет", – добавил Тишковец, предположив, что в ближайшие несколько дней жители столицы могут наблюдать новые температурные рекорды.

Один из них был поставлен минувшей ночью, 7 марта. Столбик термометра на главной метеостанции ВДНХ зафиксировал плюс 6,4 градуса, что выше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году. Тогда ночью 7 марта температура воздуха составила плюс 5,5 градуса.

"Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта как минимум за последние 77 лет", – отметил синоптик.

По словам Тишковца, подобный температурный фон на 12 градусов выше нормы марта и апреля, а также почти соответствует показателям мая.

Однако некоторые синоптики еще прогнозируют снег и заморозки в Москве в марте. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снег будет легким и пушистым, поэтому сразу растает.

С прогнозом о снегопадах согласился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, отметив, что снег ожидается в столице после 15 марта. При этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что минимум до 12 марта в городе будет на 5–7 градусов теплее обычного.

