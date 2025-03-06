Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вместе с замминистра обороны Анной Цивилевой доложили Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. В преддверии 8 Марта они встретились с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, а также сотрудницами фонда "Защитники Отечества", написал мэр в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что центр в Береговом проезде работает уже несколько лет, там можно получить комплексную адресную помощь. С 2022 года в Москве уже оказано более 239 тысяч таких услуг. Центр выполняет функцию московского филиала фонда.

Важным направлением работы центра является разработка технологий поддержки с последующим внедрением методик и практик в столичную инфраструктуру помощи. Механизмы, которые показали свою эффективность, передаются в российские регионы в рамках программ обмена опытом, отметил Собянин.

Рядом с психологами, юристами, специалистами по реабилитации и карьерными консультантами работают ветераны СВО, завершившие службу. Это, уточнил мэр, способствует доверительной обстановке – при поддержке военных, прошедших восстановление, возвращение к гражданской жизни происходит быстрее.

Также градоначальник отметил важность поддержки семьи в ходе реабилитации. В центре есть все условия для детей и родителей. Кроме того, регулярно проводятся разные семейные мероприятия, и даже организован женский клуб – объединение жен, матерей, сестер и взрослых детей бойцов спецоперации.

"Сегодня наши женщины не только создают надежный тыл дома, но и находятся на передовой. Не устаю восхищаться их способности совмещать, казалось бы, несовместимое", – подчеркнул Собянин.

В свою очередь, Путин высоко оценил организацию работы Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Президент назвал его примером для других регионов. В других российских субъектах оказание помощи организуют так же, как и в столице, добавил он.

Кроме того, российский лидер во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников СВО. Путин указал на важность оказываемой фондом поддержки для военных и их семей.