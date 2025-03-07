Москвичей призвали к внимательности из-за ветра с порывами до 18 м/с

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах города из-за сильного ветра, порывы которого в пятницу, 7 марта, могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Специалисты посоветовали гражданам не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

В Москве 7 марта ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов.

На следующий день, 8 марта, в Москве прогнозируется теплая погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 7–9 градусов. Ночью может быть от минус 2 до 0.

При этом специалисты не исключают обновление температурного рекорда. Самое теплое 8 марта за всю историю метеонаблюдений наблюдалось в 2020 году, когда столбик термометра на ВДНХ поднялся до плюс 8,5 градуса.

