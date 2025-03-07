До 10 градусов тепла ожидается в Москве 7 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 7 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Температура в Москве уже обновила суточный рекорд. В четверг, 6 марта, столбики термометров на ВДНХ достигли 6,8 градуса, что на 0,4 выше показателя 1995 года. Синоптики ожидают, что этот рекорд станет в марте не единственным.

