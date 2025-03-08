В Москве волонтеры дарят цветы женщинам в честь 8 Марта

В Москве проходит ежегодная акция "Вам, любимые", приуроченная к Международному женскому дню. Участники проекта "Молодежь Москвы" и волонтеры дарят жительницам столицы более 150 тысяч цветов. Девушек поздравляют на вокзалах, в парках, на улицах, площадях, бульварах и возле станций метро.

На двух точках – ВДНХ и Парке Горького – можно подписать открытку и отправить ее своим близким в любую точку России. Акция проходит в рамках проекта "Поздравительные открытки для любимых". Для этого нужно найти специальный бокс в виде сердца, где волонтеры помогут правильно заполнить данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.