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Новости

08 марта, 12:15

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В Москве волонтеры дарят цветы женщинам в честь 8 Марта

В Москве волонтеры дарят цветы женщинам в честь 8 Марта

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В Москве проходит ежегодная акция "Вам, любимые", приуроченная к Международному женскому дню. Участники проекта "Молодежь Москвы" и волонтеры дарят жительницам столицы более 150 тысяч цветов. Девушек поздравляют на вокзалах, в парках, на улицах, площадях, бульварах и возле станций метро.

На двух точках – ВДНХ и Парке Горького – можно подписать открытку и отправить ее своим близким в любую точку России. Акция проходит в рамках проекта "Поздравительные открытки для любимых". Для этого нужно найти специальный бокс в виде сердца, где волонтеры помогут правильно заполнить данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоМария Рыбакова
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