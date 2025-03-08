Опрос показал, что хотят получить москвички на 8 Марта

Опросы показали, что москвички в этом году мечтают получить на 8 Марта цветы и деньги. На втором месте в списке предпочтений – косметика, парфюмерия и ювелирные украшения. Каждая пятая женщина также хотела бы получить сертификат в салон красоты.

Мужчины, в свою очередь, чаще всего выбирают цветы, парфюм и украшения. Деньги, которые женщины ставят на первое место, у мужчин оказались на последнем. При этом женщины не хотят получать на праздник абонементы в фитнес, книги, товары для дома или бытовую технику.

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