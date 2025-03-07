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07 марта, 08:30

Общество

В Ленинградской области 10 тыс собак прошли обязательную регистрацию

В Ленинградской области 10 тыс собак прошли обязательную регистрацию

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В Ленинградской области 10 тысяч собак прошли обязательную регистрацию. Ее проводят в соответствии с региональными правилами, которые вступили в силу с 2025 года.

Поставить на учет нужно всех животных, достигших трехмесячного возраста и сделать это необходимо в течение месяца. Собак заносят в специальный реестр, а сама же регистрация проходит по биометрическим данным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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