В Ленинградской области 10 тыс собак прошли обязательную регистрацию

В Ленинградской области 10 тысяч собак прошли обязательную регистрацию. Ее проводят в соответствии с региональными правилами, которые вступили в силу с 2025 года.

Поставить на учет нужно всех животных, достигших трехмесячного возраста и сделать это необходимо в течение месяца. Собак заносят в специальный реестр, а сама же регистрация проходит по биометрическим данным.

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