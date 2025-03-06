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06 марта, 08:00

Общество

Москвички рассказали, почему выбирают традиционно мужские профессии

Москвички рассказали, почему выбирают традиционно мужские профессии

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Москва 24 пообщалась с жительницами столицы, которые построили карьеру в традиционно мужских профессиях. Например, Марина Бунченко – оператор токарных станков. Она настраивает автоматизированную технику так, чтобы она создавала идеальные детали, и справляется не хуже коллег-мужчин.

Другая москвичка Анна Балаева работает слесарем-сварщиком в собственной мастерской. Там она орудует сварочным аппаратом и шлифовальной машинкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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