Синоптик Леус: новый температурный рекорд ожидается в Москве 6 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый суточный рекорд температуры может установиться в Москве в четверг, 6 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он подчеркнул, что на 6 марта максимальное значение температуры составляет 6,4 градуса. Этот рекорд был установлен ровно 30 лет назад, в 1995 году. Погоду в столице в четверг будет формировать теплый атмосферный фронт, а далее – теплая часть североатлантического циклона. Ожидаются дожди и дальнейший рост температуры, заключил Леус.

Ранее синоптики также не исключали возможность обновления температурного рекорда для 8 марта, который фиксировали в 2020 году. Тогда столбики термометров в Москве достигли 8,6 градуса. Рекорд может быть побит и 9 марта.

Кроме того, подснежники в столице могут появиться на две или три недели раньше положенного срока. Обычно они появляются с 20 по 31 марта, но в 2025 году этот период может сместиться из-за волн тепла, уточняли эксперты.

