До 7 градусов тепла ожидается в Москве 6 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим дождем и до 7 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, 6 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 2 до 7 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал в столице заметное потепление с 8 по 11 марта. С его слов, в этот период дневная температура поднимется до 10–12 градусов. Плюсовые значения ожидаются и в ночные часы.

При этом синоптик Евгений Тишковец отметил, что в ближайшие выходные в Москве столбик термометра может подняться до отметки в плюс 14 градусов. Он не исключил возможность установления нового рекорда для этого дня.