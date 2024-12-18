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18 декабря, 07:30

Политика

Госдума приняла закон, обязывающий маркетплейсы подтверждать качество товара

Госдума приняла закон, обязывающий маркетплейсы подтверждать качество товара

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Маркетплейсы обяжут подтверждать качество товара. Закон, принятый Госдумой, вступит в силу в сентябре 2026 года. Продавец или владелец торговой площадки должен будет предоставлять в карточке товара ссылки на госреестр сведений о сертификатах.

Ассортимент продукции, подлежащей сертификации очень широкий: от обуви и запчастей до продуктов питания и электроники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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