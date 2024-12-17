Полковник Сопин: ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Фото: 123RF/zabelin

Командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин рассказал в беседе с РИА Новости об охоте украинских военнослужащих на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО.

Он выразил восхищение конструктору танка, который занимался его созданием, поскольку, по его словам, танк "борется" за экипаж. Полковник также вспомнил слова Владимира Путина, который назвал Т-90М "Прорыв" лучшим танком в мире.

"Подбить танк Т-90 для украинцев – это сразу же получить звание героя Украины... Точно также как и наши ребята мечтают встретиться в дуэли, поймать танки "Леопард" или "Абрамс" и сжечь", – отметил Сопин, подразделение которого участвует в боях на данных танках.

В 2021 году на вооружение ВС РФ поступило более 240 современных и модернизированных танков, в том числе Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв". Обновлением парка бронетанковой техники занимаются предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В прошлом году Минобороны РФ представило видео, на кадрах которого показана ликвидация позиций ВСУ танками РФ Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". В ролике можно увидеть, как боевые машины едут на рубежи и открывают огонь по врагу. Кроме того, показана работа экипажа.

