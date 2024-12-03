Экипаж танка Т-72Б3 помог российским штурмовикам прорвать оборону ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" помог прорвать оборону ВСУ и с неисправной башней, поврежденной во время боя, прикрыл огнем БМП со штурмовиками в ходе наступления на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи танк получил множественные повреждения от FPV-дронов и артиллерийских снарядов противника. Также один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка. Чтобы не бросить военнослужащих без прикрытия во время наступления, экипаж боевой техники в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева, продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, в бою командир танка обнаруживал огневые точки ВСУ, наводчик-оператор давал указания механику-водителю для поворота корпуса машины в нужном направлении и сам подворачивал башню для более точного прицеливания и выстрела.

В результате этих действий были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника. Работа экипажа российского танка сковала ВСУ в маневре, а также не позволила им вести ответный огонь, добавили в МО РФ.

Ранее артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении. По целям нанесли серию точных ударов из самоходной установки "Малка".

Кроме того, на южно-донецком направлении расчеты РСЗО "Ураган" ликвидировали скопление вражеских группировок, а боеприпас ВОГ-30Д, сброшенный с беспилотника, успешно поразил полевой склад боеприпасов украинских военных.