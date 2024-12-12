В Германии призвали население готовиться к длительным блэкаутам

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Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС обратилось к жителям Германии с призывом подготовиться к возможным длительным перебоям в электроснабжении, вызванным потенциальными гибридными атаками. Об этом заявил вице-президент ведомства Рене Функ порталу T-online.

Хоть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций невелика, они все же возможны, отметил Функ. Он обратил внимание на то, что участились случаи атак на критически важные объекты инфраструктуры из-за границы.

"Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций", – уточнил вице-президент.

В каждом немецком доме необходимо создать условия, чтобы в течение трех дней можно было обойтись без посторонней помощи. Жители должны быть обеспечены автономными источниками света, такими как лампы на батарейках, свечи и спички. Также необходимо иметь запас питьевой воды из расчета 1,5 литра на человека в день, подчеркнул Функ.

Кроме того, заявил он, важно позаботиться о средствах личной гигиены и продуктах питания, которые не требуют приготовления. Представитель ведомства рекомендовал приобрести радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной и запастись наличными деньгами.

Ранее власти Молдавии просили парламент ввести режим чрезвычайного положения на 60 суток начиная с 16 декабря. Правительство государства обратилось в связи с угрозой гуманитарного кризиса, который может произойти из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины.

По той же причине глава Приднестровья Вадим Красносельский ввел режим ЧП в экономической сфере. Особый правовой режим введен сроком на 30 суток.