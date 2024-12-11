Власти Молдавии попросили парламент ввести режим ЧП

Фото: depositphotos/Zoooom

Власти Молдавии просят парламент ввести режим чрезвычайного положения на 60 суток начиная с 16 декабря. Указ был одобрен на заседании, которое транслировалось на сайте кабмина.

Власти обратились в связи с угрозой гуманитарного кризиса, который может произойти из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины.

Между тем по той же причине глава Приднестровья Вадим Красносельский ввел режим ЧП в экономической сфере. Особый правовой режим, чрезвычайное экономическое положение, введен на территории всей ПМР сроком на 30 суток. Сам режим должен быть одобрен Верховным советом на заседании 11 декабря.