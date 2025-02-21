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21 февраля, 22:30

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Восстановление павильона № 67 проходит в рамках программы "Возрождение ВДНХ"

Восстановление павильона № 67 проходит в рамках программы "Возрождение ВДНХ"

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На ВДНХ восстанавливают одно из самых красивых и необычных зданий выставки. Павильон № 67 в разные исторические эпохи сменял названия. В честь Карелии его фасад украшают уникальные деревянные скульптуры, далее там размещалась экспозиция о советской печати.

Работы на объекте проходят в рамках программы "Возрождение ВДНХ", по которой за последние годы восстановлено около 40 исторических зданий выставки.

Какие работы уже выполнены – в сюжете телеканала Москва 24.

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