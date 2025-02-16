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16 февраля, 13:15

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Сергей Собянин: завершается реставрация павильона "Химия" на ВДНХ

Сергей Собянин: завершается реставрация павильона "Химия" на ВДНХ

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Завершается реставрация павильона "Химия" на ВДНХ. Подробнее о том, что удалось воссоздать, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Например, когда-то были утрачены три уникальных стеклянных витража, но реставраторы смогли их восстановить по архивным фотографиям и видеокадрам. Мэр Москвы также отметил, что ранее специалисты воссоздали скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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