Сергей Собянин: завершается реставрация павильона "Химия" на ВДНХ

Завершается реставрация павильона "Химия" на ВДНХ. Подробнее о том, что удалось воссоздать, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



Например, когда-то были утрачены три уникальных стеклянных витража, но реставраторы смогли их восстановить по архивным фотографиям и видеокадрам. Мэр Москвы также отметил, что ранее специалисты воссоздали скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.